De bestuurder van een in de sloot belande auto in Wervershoof heeft de hulpdiensten op opmerkelijke wijze geholpen door een bericht op zijn voertuig achter te laten. Op de achterkant van de auto stond met stift geschreven „Niet zoeken, ik ben veilig thuis” en „6 oktober komt trekker”, zo is te zien op foto’s van het Noordhollands Dagblad.