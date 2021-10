Uitspraak over fusie PostNL en Sandd laat langer op zich wachten

Het juridisch gesteggel over de fusie van PostNL en Sandd gaat langer duren. De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het hoger beroep over de samensmelting laat namelijk langer op zich wachten. De rechters hebben bepaald dat er een vervolgzitting nodig is. De precieze datum van die zitting is nog niet bekend, maar het is nu al wel duidelijk dat er niet op 16 november uitspraak kan worden gedaan. Op die datum had de uitspraak moeten volgen als alles wel al helemaal duidelijk zou zijn geweest voor de rechters.