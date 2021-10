Het is van groot belang dat de Europese Unie meer investeringen doet in duurzame energiebronnen, zoals wind- of zonne-energie, om zo minder gevoelig te zijn voor prijsstijgingen van fossiele brandstoffen. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gezegd op een EU-top in het Sloveense Kranj. De gasprijzen in Europa zijn naar records gestegen door de grote vraag en een beperkt aanbod.