Een inhuurkracht van de gemeente Aalten heeft per ongeluk de burgerservicenummers en andere persoonlijke gegevens van alle Aaltenaren van 4 tot en met 23 jaar naar een vreemd e-mailadres gestuurd. Aalten heeft ouders een brief gestuurd over de situatie en waarschuwt voor mogelijke identiteitsfraude. Dat bevestigde de gemeente na berichtgeving van de Gelderlander.