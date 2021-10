Voor het eind van dit jaar wordt ruim 8500 hectare aan geulen in de Waddenzee gesloten voor de garnalenvisserij. Dat is mogelijk omdat negentien garnalenvissers hun visvergunning hebben laten opkopen door het Waddenfonds, dat hiervoor ruim 10 miljoen euro beschikbaar had. De garnalenvissers zijn in september uitbetaald, aldus het fonds.