In een internationaal onderzoek naar een misdaadsyndicaat dat vuurwapens vervaardigt en levert, zijn twee verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 48 en 53 jaar, beide uit het Brabantse Oss. Op vier adressen in Oss en een in Dinteloord zijn doorzoekingen geweest, aldus de politie woensdag. Tegelijk werden in Tsjechië doorzoekingen gedaan en werden daar twee verdachten aangehouden van 37 en 45 jaar oud.