Het classicaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Protestantse Kerk in Zuid-Holland heeft het bezwaar tegen de verkoop van de Breepleinkerk in Rotterdam verworpen. De stichting Vrienden van de Breepleinkerk en van de Orgelzolder en de stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam gaan in beroep bij het generaal college.