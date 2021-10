Het Duitse reisconcern TUI krijgt veel boekingen voor zonbestemmingen in de herfstvakantie en de winterperiode. Volgens TUI zijn er met name veel boekingen in Duitsland en Nederland. Het bedrijf zegt dat het reisverkeer weer sterk aantrekt nu de beperkingen tegen het coronavirus veelal zijn opgeheven. Ook voor de zomer van 2022 zijn er al veel vroege boekingen.