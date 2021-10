Lage waardering nieuwe premier drukt op Japanse beurs

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag opnieuw flink lager gesloten en zakte tot het laagste niveau sinds eind augustus. Beleggers leken zich aanvankelijk op te trekken aan het stevige herstel in Europa en op Wall Street, maar gooiden de handdoek toch weer in de ring. Een laag waarderingscijfer voor de nieuwe Japanse premier Fumio Kishida zorgde voor onzekerheid. Een duidelijke overwinning van zijn regeringspartij Liberaal-Democratische Partij (LDP) bij de aanstaande verkiezingen in het land lijkt daarmee van de baan.