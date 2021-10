Deskundigen delen kennis voor betere omgang met bevers

Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, ProRail, het Interprovinciaal Overleg IPO en de Zoogdiervereniging hebben hun kennis over de omgang met bevers gebundeld op een website. Op kenniscentrumbever.nl is van alles te vinden over de problemen die het knaagdier veroorzaakt, de oplossingen daarvoor en juridische middelen om het in Nederland beschermde dier aan te kunnen pakken. De website gaat woensdag tijdens een beversymposium in het Brabantse Ravenstein in de lucht.