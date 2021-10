De slepende kabinetsformatie gaat woensdag een nieuwe fase in. VVD, D66, CDA en ChristenUnie beginnen onder leiding van de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees aan gesprekken over voortzetting van de regeringscoalitie van de afgelopen vier jaar. Niet eerder sinds de verkiezingen in maart werd er inhoudelijk onderhandeld.