De rechtbank in Den Haag bepaalt woensdag of de overheid anticonceptiemiddelen voortaan moet vergoeden. Twee organisaties, Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak, hebben dat mede namens 7000 burgers geëist. Ze betoogden tijdens de behandeling van de zaak in juli dat het „principieel onjuist” en zelfs discriminerend is om vrouwen voor de kosten te laten opdraaien.