Tweede Kamerlid Wybren Van Haga krijgt woensdagmiddag van de kortgedingrechter in Haarlem te horen of hij zijn profiel op LinkedIn terugkrijgt. LinkedIn heeft het profiel permanent verwijderd omdat Van Haga berichten zou hebben verspreid met misinformatie over corona. Van Haga spande daarop een kort geding aan, waarin hij eiste dat LinkedIn hem weer als lid toelaat op het netwerk.