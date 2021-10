Verzekeraars drukker met schadeafwikkeling woningbranden

Verzekeraars hadden vorig jaar meer werk aan het afwikkelen van woningbrandschade. Volgens het Verbond van Verzekeraars is het aantal claims voor woningbranden voor het eerst in jaren weer gestegen. De totale schadelast voor verzekeraars viel wel lager uit. De reden dat het aantal claims toenam heeft volgens het verbond vermoedelijk te maken met het feit dat in de coronacrisis meer mensen vanuit huis werkten en daar schade veroorzaakten.