Sterk herstel op Europese beurzen, vooral techsector omhoog

De Europese beurzen zijn dinsdag met duidelijke winsten de handel uitgegaan. Daarmee herstelden de graadmeters van de eerdere uitverkoop, waarbij met name de techsector het moest ontgelden. Dit keer waren het juist de techbedrijven die uitblonken. In de AEX-index in Amsterdam was chipmachinemaker ASML met een winst van 4,1 procent de sterkste stijger. Ook chiptoeleveranciers als ASMI en BE Semiconductors stonden bij de koplopers, net als betalingsbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus.