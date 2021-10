De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen schietpartijen en brandstichtingen in Nijmegen en Cuijk. Mogelijk hebben die met elkaar te maken, laat de politie dinsdag weten. In Cuijk werd van zaterdag op zondag een woning aan de Dijkskruin beschoten. Daarbij raakte niemand gewond, omdat de bewoners op dat moment elders in huis waren.