In Groningen hebben nog steeds zo’n 400 studenten geen permanente woonplek. De gemeente biedt noodopvang aan zo’n 200 internationale studenten en de actiegroep Shelter Our Students (S.O.S.) schat het aantal studenten dat via door de groep geregelde tijdelijke opvang is ondergebracht op een krappe 200. In Enschede gaat het volgens de gemeente om zo’n 200 studenten.