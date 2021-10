De politierechter in Amsterdam heeft een 35-jarige man een gebiedsverbod opgelegd voor alle Amsterdamse politiebureaus. De man provoceerde aan de lopende band agenten, filmde hen met zijn telefoon en plaatste de video’s op YouTube, met de naam van de betrokken agent. Al die filmpjes moet hij van YouTube verwijderen, zo bepaalde de rechter. Twee in beslag genomen telefoons krijgt hij op last van de rechter niet meer terug.