„Het is niet mijn taak alle problemen in het Verenigd Koninkrijk op te lossen”, zegt premier Boris Johnson. Ook het bedrijfsleven moet volgens hem verantwoordelijkheid nemen. De brandstoftekorten en lege supermarktschappen in het Verenigd Koninkrijk moeten worden gezien als „keerpunt” voor de opverende Britse economie na de coronapandemie, aldus de premier.