De Europese prijzen voor aardgas en stroom stijgen naar recordhoogtes nu er meer zorgen ontstaan over de energievoorraden voor komende winter. In Nederland verhandelde maandtermijncontracten voor gas, die gelden als een standaard, stegen zo’n 16 procent dinsdag, waardoor er nu een recordbedrag van 111,70 euro betaald moet worden per megawattuur. Een megawatt kan ongeveer duizend huishoudens tegelijk van energie voorzien.