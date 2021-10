Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) had voor zijn aantreden in het kabinet ook een aanvullende pensioenregeling lopen via een investeringsfonds dat gevestigd is op Guernsey, een Kanaal-eiland dat bekendstaat om zijn extreem lage belastingtarieven. Het fonds was gelieerd aan zijn voormalige werkgever, het adviesbureau McKinsey.