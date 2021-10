De Spaanse regering is van plan arme jongeren 250 euro per maand te geven om zelfstandig te kunnen gaan wonen. Premier Pedro Sánchez zei dinsdag in Sevilla dat de premie jongeren tussen de 18 en 35 in staat moet stellen hun ouderlijk huis te verlaten. Voor de maatregel is 2,25 miljard euro beschikbaar.