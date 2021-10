De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman hebben op Bonaire ruim tachtig klachten en vragen ontvangen over de instanties op het eiland of die in Nederland. Dat gebeurde tijdens het eerste spreekuur dat de ombudsmannen op het eiland hielden sinds het uitbreken van de coronacrisis. De twee instanties willen ook op Saba en Sint Eustatius dit jaar nog spreekuren houden.