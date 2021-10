Nijmegen sluit Waalstrandjes ’s nachts definitief af

De strandjes langs de Waal bij Nijmegen zijn volgende zomer vanaf 22.30 uur ’s avonds tot 06.00 uur ’s morgens verboden gebied. Volgens burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is dat nodig om een einde te maken aan excessen. Op de stranden was sprake van geweld, drank- en drugsgebruik, geluidsoverlast en hinderlijk gedrag van bezoekers, die ook bergen afval achterlieten. Handhavers en politie kunnen daar in het donker niet optimaal en veilig tegen optreden, stelt hij.