PwC paste passage over topambtenaar aan in toeslagenrapport

Een passage over een topambtenaar uit een conceptrapport van PricewaterhouseCoopers (PwC) over de toeslagenaffaire is in het uiteindelijke rapport aangepast. Het concept-rapport is bewerkt na „opmerkingen van het ministerie van Financiën, opmerkingen uit wederhoor met (voormalig) medewerkers en bewindspersonen van het ministerie en interne kwaliteitscontroles bij onszelf”, meldt PwC in een toelichting. Naar aanleiding waarvan de passage is aangepast, is niet duidelijk.