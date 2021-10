Chip- en techbedrijven aan kop in groene AEX

De Amsterdamse AEX-index wist dinsdag te herstellen van het koersverlies van een dag eerder. Beleggers pikten vooral de zwaar afgestrafte chip- en technologiebedrijven weer op. De vrees dat de sterk gestegen prijzen voor olie, gas en elektriciteit de inflatie verder zullen aanjagen zette de stemming op de beurzen aan het begin van de week nog flink onder druk. Ook bleek dat de groei van de bedrijvigheid van de dienstensector in het eurogebied in september is teruggevallen tot het niveau van april.