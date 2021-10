Een testfabriek bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het Groningse Garmerwolde moet ervoor zorgen dat er dagelijks minder medicijnresten in de Waddenzee terechtkomen. De Waddenzee is een natuurgebied en medicijnresten veroorzaken grote schade aan het ecologisch systeem. Als de testfabriek een succes is, wordt de techniek bij meer Waddenhavens toegepast, aldus het Waddenfonds.