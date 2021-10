Actiegroep vindt verboden bestrijdingsmiddelen op bloembollen

Op bloembollen zitten gemiddeld bijna zeven bestrijdingsmiddelen. Bij de teelt van de bollen worden zelfs middelen gebruikt die in Nederland of in heel Europa verboden zijn omdat ze te schadelijk zijn voor de natuur. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de bloembollenteelt bijdraagt aan de teruggang van het aantal insecten, concludeert Pesticide Action Network (PAN-NL), een internationale organisatie die strijdt tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw.