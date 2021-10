AEX toont voorzichtig herstel dankzij chip- en techbedrijven

De Amsterdamse AEX-index toonde dinsdag voorzichtig herstel, na de forse verliesbeurt een dag eerder. Vooral de zwaar afgestrafte chip- en techbedrijven werden opgepikt. De stemming bleef wel terughoudend door de zorgen dat de sterk gestegen prijzen voor olie, gas en elektriciteit de inflatie verder zullen aanjagen. Daarnaast keken beleggers uit naar de cijfers over de bedrijvigheid in de Europese en Amerikaanse dienstensector, die later op de dag naar buiten komen.