Meer gemeenten gaan vervuilende vrachtwagens en busjes weren

Vervuilende bestelbussen en vrachtwagens zijn over vijf jaar niet meer welkom in de stadscentra van veel grote steden in Nederland. Tot nog toe hebben 27 gemeenten plannen gemaakt voor invoering van een zogeheten zero-emissiezone voor goederenvervoer, zo blijkt uit een inventarisatie van Natuur & Milieu. In zulke zones zijn alleen voertuigen die geen CO2 en andere schadelijke stoffen uitstoten nog welkom om bijvoorbeeld winkels te bevoorraden.