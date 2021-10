De groep Nederlanders die toestemming geeft voor orgaandonatie na overlijden is sinds de invoering van de nieuwe donorwet flink gegroeid. In juli 2021 stemden 4,8 miljoen mensen hier expliciet mee in. Dat zijn er bijna een miljoen meer dan begin 2020, zo meldt het statistiekbureau CBS. Ook het aantal mensen dat geen toestemming gaf, nam toe.