De Amsterdamse AEX-index stevent dinsdag af op een voorzichtig herstel, na de stevige verliesbeurt een dag eerder. Beleggers kijken onder meer uit naar de cijfers over de bedrijvigheid in de Europese en Amerikaanse dienstensector, die later op de dag naar buiten komen. Daarnaast verwerken de markten de lagere slotstanden op Wall Street, waar vooral de grote Amerikaanse techbedrijven flinke koersverliezen leden.