Japanse beurs hard onderuit door inflatiezorgen

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag hard onderuit gegaan. Een sterke stijging van de olieprijzen wakkerde de inflatiezorgen verder aan. Beleggers lijken er steeds minder van overtuigd dat de stijging van het algemene prijspeil slechts een tijdelijk fenomeen is, zoals de centrale bankiers verwachten. Ook een voorstel van de nieuwe Japanse premier Fumio Kishida om de belasting op de winst die gemaakt wordt bij de verkoop van onroerend goed of aandelen te verhogen, zorgde voor koersdruk.