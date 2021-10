Maleisië boos over aanwezigheid Chinese schepen voor de kust

De regering van Maleisië heeft de Chinese ambassadeur ontboden in hoofdstad Kuala Lumpur om haar ongenoegen te uiten over Chinese schepen die de territoriale wateren waren binnengedrongen. Het protest gaat volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken over de aanwezigheid en activiteiten van Chinese schepen, waaronder een verkenningsschip in de exclusieve economische zone van Maleisië langs de kust van de oostelijke provincies Sabah en Sarawak.