De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft aangegeven dat hij „zijn verdediging zal voorbereiden” tegen het Internationaal Strafhof (ICC) dat zijn zogenoemde ‘war on drugs’ gaat onderzoeken, als hij volgend jaar afscheid neemt van de politiek. Duterte zei dat in een vooraf opgenomen toespraak. Het was zijn eerste reactie op de aankondiging van het onderzoek door het ICC deze maand.