ABN AMRO: tekort aan installateurs zit verduurzaming in de weg

Het tekort aan installateurs in Nederland zit verduurzaming van woningen en andere gebouwen in de weg, vooral in grote steden. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Doordat het voor bedrijven steeds moeilijker is voldoende geschikt personeel te vinden, zou inmiddels 30 procent van de vacatures in de installatiesector onvervulbaar zijn. Dat is hoger dan voor de corona-uitbraak en relatief ook veel hoger dan het personeelstekort in bijvoorbeeld de industrie of de bouw.