Chipbedrijven weer in de uitverkoop op Amsterdamse beurs

Chipbedrijven gingen maandag opnieuw in de uitverkoop op de Amsterdamse beurs. Dat wijst erop dat de inflatievrees op de aandelenmarkten nog niet voorbij is. Veel beleggers vrezen dat er door de sterk opgelopen inflatie een versnelde afbouw van het steunbeleid van centrale banken in het verschiet ligt. En daarbij hoort ook het vooruitzicht van een stijgende rente, iets wat voor snel groeiende techbedrijven alom als ongunstig wordt beschouwd.