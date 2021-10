Bij een autospuitbedrijf op een bedrijventerrein aan de Nobelstraat in Heerhugowaard is maandagmiddag een brand uitgebroken, die is overgeslagen naar een aangrenzende verffabriek. In beide bedrijven zijn spullen opgeslagen die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn, zoals gasflessen, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, is nog niet duidelijk.