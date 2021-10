De grote brand die maandag woedde bij een autospuitbedrijf in Heerhugowaard is onder controle. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is de brandweer nog wel „enige tijd bezig met nablussen”. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Wel kwam veel rook vrij en kregen omwonenden het advies ramen en deuren gesloten te houden.