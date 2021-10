Het is een pr-stunt om je vingers bij af te likken. Zes maanden lang is Dubai, die wonderlijke megastad in de woestijn van de Verenigde Arabische Emiraten, het podium van de wereld. Tot 31 maart vindt hier de Expo 2020 plaats, de grote wereldtentoonstelling die iedere vijf jaar wordt georganiseerd. Eigenlijk zou het spektakel vorig jaar al van start gaan, maar door corona was de grootse opening verplaatst naar afgelopen week.