De politie heeft zondagavond bij de controle van een huurauto in Roelofarendsveen een man aangehouden die nog een gevangenisstraf van ruim vier jaar had openstaan. De 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats kreeg die straf in oktober 2019 voor het importeren en exporteren van harddrugs, meldt de politie maandag.