Recordaantal verkopen verhoogt beurswaarde Tesla op Wall Street

Het aandeel Tesla was maandag bij de opening van de beurshandel in New York een opvallende winnaar. De autoproducent maakte dit weekend bekend dat in het derde kwartaal een recordaantal van 241.300 auto’s afgeleverd waren. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 71 procent, waarbij wel de impact van de coronacrisis in ogenschouw moet worden genomen. Beleggers konden de aankondiging evengoed waarderen en zetten het aandeel een kleine 3 procent hoger.