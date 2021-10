Tegen twee voormalige wachtcommandanten van de marechaussee is maandag voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem een werkstraf van veertig uur geëist, omdat zij tijdens het bewaken van de joodse school Cheider in Amsterdam in hun auto in slaap waren gevallen of op hun telefoon zaten te kijken. Het tweetal werd vlak na het incident in februari 2020 ontslagen.