Negen maanden cel voor tbs’er die op verlof meisjes aanrandde

De rechtbank in Maastricht heeft maandag een 42-jarige tbs’er veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf wegens het aanranden van drie minderjarige meisjes in Venray. Che Y. had tijdens een proefverlof op 19 juni drie meisjes van 5, 11 en 13 jaar in Venray onzedelijk betast. Hij had toen dertien jaar behandeling achter de rug, en de behandelaars dachten dat een onbegeleid proefverlof wel kon. De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie.