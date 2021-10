ABN AMRO: verband met belastingparadijs schuurt met tijdgeest

ABN AMRO geeft toe dat het „schuurt met de tijdgeest” dat de president-commissaris van ABN AMRO Tom de Swaan privé belegt via een belastingparadijs. De bank benadrukt dat de financiële constructie „niet in strijd is met de wet”, maar noemt het ongelukkig dat ABN AMRO nu via de president-commissaris met belastingparadijzen in verband wordt gebracht. De Swaan stoot de investering per direct af en bood in een e-mail aan zijn collega’s van de bank maandag zijn excuses aan voor het onderschatten van de gevolgen van de fiscale constructie.