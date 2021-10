Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en opiniemaker Sywert van Lienden zijn geclasht over de rol die zij speelden bij de totstandkoming van een grote extra mondkapjesdeal tussen de overheid en Van Lienden. Omtzigt zei maandag in de Volkskrant zich misleid te voelen door zijn oud-partijgenoot over de commerciële belangen van een aanvullende bestelling van 80 miljoen mondkapjes. Van Lienden bestrijdt dat hij misleidde.