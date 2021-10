Nationaal Monument Kamp Amersfoort herdenkt volgende week maandag met een stille tocht de meer dan 20.000 gevangenen die in de Tweede Wereldoorlog vanuit dit kamp werden gedeporteerd naar Duitse concentratiekampen. Op 11 oktober 1944 had het grootste transport plaats van meer dan 1400 mannen naar concentratiekamp Neuengamme in Noord-Duitsland.