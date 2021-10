AEX dringt verlies terug in afwachtende handelssessie

De Amsterdamse AEX-index wist maandag het eerdere zware koersverlies wat terug te dringen. De markten waren vooral in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande. Ook de inflatievrees bleef zorgen voor terughoudendheid. Beleggers staan voor de vraag of de sterke prijsstijgingen een tijdelijk fenomeen zijn, of dat de centrale banken sneller de coronasteun moeten afbouwen om de inflatie te beteugelen. Een versnelde afbouw van het steunbeleid zal naar verwachting een negatieve impact hebben op de aandelenkoersen.