De bestedingen aan reclames op de radio zijn in de eerste helft van dit jaar met 31 procent gestegen tot 88,4 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Radio Advies Bureau (RAB). Daarmee zit radio weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. In de eerste helft van 2020 schroefden adverteerders de uitgaven juist nog flink terug vanwege de pandemie.