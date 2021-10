Er moeten meer plannen komen voor eengezinswoningen rondom de steden. Dat zou leiden tot een betere balans in het aanbod van woningen, bepleit het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een nieuwe studie. De huidige woningbouwplannen voor de periode tot 2030 zetten volgens het EIB „zwaar” in op binnenstedelijke locaties en appartementen, terwijl er eigenlijk meer eengezinswoningen nodig zijn.